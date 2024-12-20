Поджигателя ростовской мэрии нашли в СИЗО без признаков жизни

В СИЗО Ростова-на-Дону осужденный за поджог ростовской мэрии покончил с собой

В одном из СИЗО Ростова-на-Дону нашли без признаков жизни приговоренного к 16 годам колонии строгого режима поджигателя мэрии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчине было 39 лет. Его нашли в одиночной камере 18 декабря во время обеденного обхода — примерно через пять часов после вынесения приговора.

18 декабря Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима за то, что в 2022 году он бросил баллон с бензином в окно администрации Зимовниковского района Ростовской области. Мужчину признали виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы бывшую чиновницу из Белгородской области Викторию Шинкарук (признана в России иноагентом и внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).