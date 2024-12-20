Порноактриса рассказала о секретных секс-вечеринках в Голливуде

Порномодель и актриса из Новой Зеландии рассказала о секс-вечеринках в Голливуде. Об этом пишет Daily Mail.

25-летняя Хейли Дэвис перебралась в Лос-Анджелес в 2023 году, чтобы сделать карьеру в индустрии для взрослых. За полгода она снялась в 300 порнофильмах. Вскоре после переезда ее стали приглашать на секретные вечеринки, где гости занимаются сексом.

«Я получила сообщение от знаменитости, мы поболтали, а затем, несколько недель спустя, он прислал мне смс и пригласил на свидание», — объяснила Дэвис. По ее словам, на вечеринке были лилипуты, одетые в костюмы Умпа-лумпов из фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Пока они готовились к выступлению, Дэвис позвали на сцену и попросили поцеловаться перед толпой зрителей. Затем «Умпа-лумпы» начали «большую оргию» у нее за спиной.

Дэвис утверждает, что на голливудских секс-вечеринках можно увидеть по-настоящему знаменитых людей, которые занимаются сексом у всех на глазах. По ее словам, некоторые из них любят транслировать свои занятия сексом на больших экранах, чтобы все могли за ними наблюдать.

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