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08:00, 20 декабря 2024Из жизни

Порноактриса рассказала о секретных секс-вечеринках в Голливуде

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Хейли Дэвис

Хейли Дэвис. Фото: @itshayleydavies

Порномодель и актриса из Новой Зеландии рассказала о секс-вечеринках в Голливуде. Об этом пишет Daily Mail.

25-летняя Хейли Дэвис перебралась в Лос-Анджелес в 2023 году, чтобы сделать карьеру в индустрии для взрослых. За полгода она снялась в 300 порнофильмах. Вскоре после переезда ее стали приглашать на секретные вечеринки, где гости занимаются сексом.

«Я получила сообщение от знаменитости, мы поболтали, а затем, несколько недель спустя, он прислал мне смс и пригласил на свидание», — объяснила Дэвис. По ее словам, на вечеринке были лилипуты, одетые в костюмы Умпа-лумпов из фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Пока они готовились к выступлению, Дэвис позвали на сцену и попросили поцеловаться перед толпой зрителей. Затем «Умпа-лумпы» начали «большую оргию» у нее за спиной.

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Дэвис утверждает, что на голливудских секс-вечеринках можно увидеть по-настоящему знаменитых людей, которые занимаются сексом у всех на глазах. По ее словам, некоторые из них любят транслировать свои занятия сексом на больших экранах, чтобы все могли за ними наблюдать.

Ранее журналист Daily Star Эд Истон рассказал, как случайно оказался в знаменитом берлинском секс-клубе. Британец осознал, куда попал, когда мимо него прошла брюнетка с собачьим поводком, за которой полз пузатый мужчина в ледерхозе.

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