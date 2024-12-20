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22:18, 20 декабря 2024Россия

Правительство закрыло проект «Большая российская энциклопедия»

Правительство ликвидировало проект «Большая российская энциклопедия»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Правительство РФ ликвидировало организацию, которая отвечала за цифровую версию «Большой российской энциклопедии», следует из подписанного указа.

Проект позиционировался как аналог «Википедии», но его сотрудники с декабря прошлого года жаловались на трудности с выплатой зарплат. В октябре они даже выходили на пикеты с требованиями отдать заработанное. В том же месяце стало известно, что все наработки портала передадут «Рувики» — еще одному конкуренту «Википедии».

БРЭ является преемницей «Большой советской энциклопедии». В печатном виде она выходила с 2004 по 2017 год. Портал БРЭ был создан в 2019 году при финансовой поддержке Минцифры. В его основу легли печатные статьи. Сайт перестал обновляться в середине июня.

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