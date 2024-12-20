Правительство закрыло проект «Большая российская энциклопедия»

Правительство ликвидировало проект «Большая российская энциклопедия»

Правительство РФ ликвидировало организацию, которая отвечала за цифровую версию «Большой российской энциклопедии», следует из подписанного указа.

Проект позиционировался как аналог «Википедии», но его сотрудники с декабря прошлого года жаловались на трудности с выплатой зарплат. В октябре они даже выходили на пикеты с требованиями отдать заработанное. В том же месяце стало известно, что все наработки портала передадут «Рувики» — еще одному конкуренту «Википедии».

БРЭ является преемницей «Большой советской энциклопедии». В печатном виде она выходила с 2004 по 2017 год. Портал БРЭ был создан в 2019 году при финансовой поддержке Минцифры. В его основу легли печатные статьи. Сайт перестал обновляться в середине июня.