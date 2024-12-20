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19:49, 20 декабря 2024Россия

Путин дал гражданство более 20 иностранцам

Путин дал гражданство 23 иностранцам, среди которых уроженцы Франции и Германии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин дал гражданство 23 иностранцам. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди ставших гражданами России есть уроженцы Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Бельгии и США.

Помимо того, глава государства дал гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако, родившейся в Москве Марине Нуньес Беспаловой, ранее работавшей заместителем главы Минкульта Мексики, и ее несовершеннолетней дочери.

Также в гражданство приняты уроженцы Узбекистана, Китая и Демократической Республики Конго.

Ранее стало известно, что итальянский оперный режиссер Джанкарло дель Монако получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

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