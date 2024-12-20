Путин удостоил госнаград и званий жителей некоторых регионов

Путин удостоил пермяков госнаград и званий

Президент России Владимир Путин отметил работу жителей ряда регионов РФ, в том числе Пермского края. Глава государства присвоил россиянам почетные звания и представил к государственным наградам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания "Мать-героиня", почетных званий, а также о награждении орденами, медалями и знаками отличия за заслуги в различных областях», — говорится в сообщении.

В частности, Указом президента РФ председатель Пермской региональной организации «НАСМНОГО» Ирина Ермакова была представлена к медали ордена «За заслуги перед отечеством II степени». Вице-президент Пермской краевой федерации велосипедного спорта Геннадий Ижболдин получил звание «Заслуженный работник физической культуры РФ», а директор Чайковского музыкального училища Розалия Болтаева — звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Ранее сообщалось, что Путин наградил главреда RT Маргариту Симоньян «за большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий» орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.