Путин наградил Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент России Владимир Путин наградил главреда RT Маргариту Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Симоньян Маргариту Симоновну», — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что российский лидер наградил орденом «За доблестный труд» генерального директора медиахолдинга ВГТРК Олега Добродеева. Отмечалось, что Добродеева удостоили награды за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу.

Перед этим Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному, тяжело раненному в Курской области.