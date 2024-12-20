Путин наградил Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил главреда RT Маргариту Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Симоньян Маргариту Симоновну», — говорится в указе.
Ранее сообщалось, что российский лидер наградил орденом «За доблестный труд» генерального директора медиахолдинга ВГТРК Олега Добродеева. Отмечалось, что Добродеева удостоили награды за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу.
Перед этим Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному, тяжело раненному в Курской области.