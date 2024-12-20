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17:01, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

Путин наградил Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил главреда RT Маргариту Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Симоньян Маргариту Симоновну», — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что российский лидер наградил орденом «За доблестный труд» генерального директора медиахолдинга ВГТРК Олега Добродеева. Отмечалось, что Добродеева удостоили награды за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу.

Перед этим Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному, тяжело раненному в Курской области.

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