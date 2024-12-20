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20:28, 20 декабря 2024Силовые структуры

Росгвардейцы задержали угрожавшего ножом посетителю магазина москвича

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом посетителю магазина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Москве росгвардейцы задержали 40-летнего местного жителя, который угрожал ножом посетителю магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Росгвардии.

По данным ведомства, все произошло на Литовском бульваре в Юго-Западном округе столицы. Охранник торгового объекта сообщил о конфликте двух посетителей, в ходе которого один из них достал нож и начал угрожать им оппоненту.

Прибывшие на место росгвардейцы обезоружили злоумышленника и задержали его. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Уточняется, что он был пьян.

Ранее в Перми сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего молодого человека, готовившего поджог военкомата.

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