Росгвардейцы задержали угрожавшего ножом посетителю магазина москвича

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом посетителю магазина

В Москве росгвардейцы задержали 40-летнего местного жителя, который угрожал ножом посетителю магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Росгвардии.

По данным ведомства, все произошло на Литовском бульваре в Юго-Западном округе столицы. Охранник торгового объекта сообщил о конфликте двух посетителей, в ходе которого один из них достал нож и начал угрожать им оппоненту.

Прибывшие на место росгвардейцы обезоружили злоумышленника и задержали его. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Уточняется, что он был пьян.

Ранее в Перми сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего молодого человека, готовившего поджог военкомата.