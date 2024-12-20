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17:12, 20 декабря 2024Экономика

Акции одной из крупнейших компаний США рухнули

CNBC: акции компании Tesla подешевели почти на пять процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Vitaliy Karimov / Shutterstock / Fotodom  

Акции Tesla продолжают дешеветь. Об этом сообщает CNBC.

По данным источника, акции компании подешевели почти на пять процентов на премаркете в США. До этого, в среду, 18 декабря, они уже упали на восемь процентов. Подчеркивается, что для Tesla это стало худшим днем с момента победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре.

Между тем сразу после того, как стало известно о поражении демократки Камалы Харис, акции резко пошли вверх, так как инвесторы понадеялись, что компания выиграет благодаря тесным связям ее генерального директора Илона Маска с избранным президентом.

Как известно, Маск был главным сторонником Трампа во время предвыборной гонки и вложил 277 миллионов долларов ​​в его избирательную кампанию.

Ранее также Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов. После победы Трампа на выборах стоимость акций Tesla выросла на 65 процентов.

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