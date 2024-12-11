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20:23, 11 декабря 2024Экономика

Состояние Маска превысило 400 миллиардов долларов

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием 400 миллиардов долларов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Allison Robbert / Reuters

Основатель и руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 400 миллиардов долларов. Такую оценку приводит Bloomberg.

Самым успешным действием предпринимателя в последнее время стала своевременная поддержка кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. После его победы на выборах стоимость акций Tesla выросла на 65 процентов. Инвесторы надеются, что хорошие отношения Маска и будущего главы Белого дома, а также его работа в рамках созданного специально под него федерального агентства, позволят компаниям миллиардера получить определенные преференции.

Существенное влияние оказала продажа пакета акций SpaceX, после которой оценка стоимости всей компании выросла на 50 миллиардов долларов, до 439,2 миллиарда. Разовое повышение объясняется тем, что акции частных компаний не торгуются на бирже, поэтому их стоимость может резко меняться после крупных продаж.

Также победа Трампа поспособствовала росту стоимости стартапа Маска в области искусственного интеллекта xAI. С мая этого года, когда состоялось последнее привлечение средств в размере шести миллиардов долларов, она выросла более чем в два раза, до 50 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что суд в Делавэре во второй раз отклонил решение акционеров Tesla о выплате Маску вознаграждения в виде 303 миллионов опционов на акции производителя электромобилей. Стоимость пакета превышает 100 миллиардов долларов, судья не увидела аргументов в пользу довода, что повторное голосование было прозрачным и справедливым.

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