Счастливчик выиграл 14 миллиардов рублей в лотерею и заскучал

Житель Великобритании выиграл £108 миллионов в лотерею EuroMillions и заскучал

Житель Великобритании, который выиграл 108 миллионов фунтов стерлингов (14 миллиардов рублей) в лотерею EuroMillions, рассказал об изменениях в жизни. Его историю публикует Daily Star.

Механик Нил Троттер из графства Суррей выиграл огромную сумму в 2014 году. Его джекпот на тот момент был четвертым в истории лотереи. Более того, Троттер предсказал свою победу. Он всегда был уверен, что однажды сорвет куш. «Я всегда говорил отцу, что у меня будет дом с озером, а он говорил: "Размечтался, сынок!" В пятницу у меня появилось очень сильное предчувствие [скорой победы] и я сказал об этом секретарше на работе», — описал Троттер день накануне победы.

Несмотря на рекомендации финансовых консультантов, счастливчик сразу же бросился тратить деньги на предметы роскоши. В первую очередь, он купил тот самый дом с озером, а также самые дорогие модели автомобилей Jaguar и Porsche. Однако очень скоро Троттер заскучал. «Переход от необходимости работать к полному отсутствию необходимости работать был очень странным в плане адаптации. Очень скоро я осознал, что сидеть целыми днями дома и смотреть телевизор — невероятно тоскливо», — признался он.

В итоге Троттер вернулся к юношескому увлечению, и сейчас участвует в автогонках. При этом он до сих пор считает, что быть мультимиллионером довольно скучно.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании сорвала джекпот национальной лотереи и превратилась в нищую через несколько лет. Супруги Роджер и Лара Гриффитс выиграли в лотерею 1,8 миллиона фунтов стерлингов в 2005 году.

