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21:06, 20 декабря 2024Россия

Силы ПВО сбили четыре беспилотника над тремя российскими регионами

МО РФ: силы ПВО сбили четыре БПЛА над Курской, Брянской и Белгородской областями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, два аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области, по одному над Курской и Брянской областями.

Попытка атаки по российским регионам дронами самолетного типа была пресечена в период с 19:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 20 декабря ВСУ выпустили по России 36 беспилотников. 16 летательных аппаратов перехватили над Краснодарским краем, пять — над Брянской областью, один — над Белгородской. Еще 14 дронов средства ПВО сбили в Черном море.

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