Стало известно о расправившихся с мирными жителями бойцах ВСУ под видом российских солдат

Пленный Никитченко: пулеметчики ВСУ расправились с жителями Курской области

Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Никитченко рассказал, как с жителями Курской области расправился взвод пулеметчиков под видом российских солдат, передает ТАСС.

«Был взвод пулеметчиков, их там было около десятка человек. Они под видом российских солдат заходили в села и расправлялись с мирным населением, а также солдатами — [убирали] всех кого не лень», — заявил Никитченко, признавшись, что тоже причастен к этим действиям.

Он также рассказал о расправе над российскими пленными. «Тех, кого приводили на территорию, их забивали палками, были пару выстрелов еще, это было в командном блиндаже, то есть туда простому солдату, такому как я, не войти. Ну из которого их никто не видел, за ними никто не приезжал», — отметил пленный.

С его слов, командование ВСУ отправляет в Курскую область «всех, кого можно нагнать, потому что позиции эти не могут удержать никак». «Они за неделю положили больше 500 человек своих», — заключил Никитченко.

Бои с украинскими формированиями в российском приграничье ведутся с 6 августа. Ранее другой пленный боец ВСУ Григорий Шинкарев раскрыл, какой приказ дало командование военнослужащим в отношении жителей Курской области. С его слов, с людьми, которые говорят на русском языке, велели расправляться на месте.