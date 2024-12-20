Трамп оценил решение о финансировании правительства

Трамп: конгресс США пришел к хорошей сделке о финансировании правительства

Члены Палаты представителей Конгресса США пришли к хорошей сделке о финансировании правительства. Об этом сообщил избранный американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Спикер Майк Джонсон и палата представителей пришли к очень хорошей сделке для американского народа», — оценил Трамп.

Избранный президент подчеркнул, что сделка о временном бюджете не только позволит продолжить финансирование правительства, но и отменит потолок госдолга до января 2027 года. Трамп посоветовал представителям Республиканской и Демократической партий одобрить соответствующий проект.

Ранее Трамп потребовал от республиканцев в Конгрессе США разорвать обширное соглашение с демократами и принять более узкий законопроект, чтобы избежать шатдауна.