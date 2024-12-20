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15:07, 20 декабря 2024Силовые структуры

Трех украинских военных осудили за обстрел минами села в ДНР

Суд в ДНР дал 24,5 года трем военным «Азова» за обстрел минами села в ДНР
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд вынес приговор в отношении трех военнослужащих отдельного отряда специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация), обстрелявших село в Донецкой народной республике (ДНР) осколочно-фугасными минами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, 13 марта 2022 года 26-летний Евгений Лавренко, 22-летний Дмитрий Клусенко и 24-летний Денис Федирко находились на боевой позиции по улице Кронштадтской в Мариуполе и обстреляли осколочно-фугасными минами село Агробаза. В результате их действий жилому частному дому и придомовым постройкам был причинен ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей, трое человек смогли спастись.

Украинских военных признали виновными по статьям 30, 105 («Покушение на убийство»), 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Они пробудут в колонии строгого режима 24,5 года.

Ранее гособвинение запросило пожизненный срок для 40-летнего наемника из Грузии Николоса Берианидзе, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и расправился с тремя российскими военными в Мариуполе.

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