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16:34, 18 декабря 2024Силовые структуры

Наемнику из Грузии запросили пожизненный срок за убийство трех российских военных

Наемнику Берианидзе грозит пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Гособвинение запросило пожизненный срок для 40-летнего наемника из Грузии Николоса Берианидзе, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и убил трех российских военных в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

По версии следствия, в период с июня 2016 года по май 2022-го Берианидзе прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). После прохождения обучения иностранец принимал участие в боях на стороне ВСУ, за что получил более 4,7 миллиона рублей.

Кроме того, в марте 2022 года обвиняемый, находясь в Мариуполе, убил трех российских военных в ходе стрелкового боя. Его взяли в плен спустя два месяца.

Во время следственных действий Берианидзе находился в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») и 317 («Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности») УК РФ.

Ранее в России возбудили дело в отношении гражданина Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса, который принимал участие в боях на стороне Украины и подозревается в совершении теракта в Курской области.

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