СК возбудил дело на пытавшего российских военных наемника из Бразилии

СК возбудил дело против наемника из Бразилии за пытки и убийство военных РФ

В России возбудили дело в отношении гражданина Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса, который принимал участие в боях на стороне Украины и в совершении теракта в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, иностранец участвовал в боях в качестве наемника, а в сентябре он вместе с Вооруженными силами Украины (ВСУ) незаконно пересек границу России и вторгся на территорию Курской области. Отмечается, что там Рибейру ди Жезус пытал двух российских военных и расправился с ними.

Следователи разыскивают фигуранта и его соучастников.

Ранее стало известно, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) рассмотрит дело 56-летнего наемника из Латвии Улдиса Волмарса.