Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:56, 18 декабря 2024Силовые структуры

СК возбудил дело на пытавшего российских военных наемника из Бразилии

СК возбудил дело против наемника из Бразилии за пытки и убийство военных РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России возбудили дело в отношении гражданина Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса, который принимал участие в боях на стороне Украины и в совершении теракта в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, иностранец участвовал в боях в качестве наемника, а в сентябре он вместе с Вооруженными силами Украины (ВСУ) незаконно пересек границу России и вторгся на территорию Курской области. Отмечается, что там Рибейру ди Жезус пытал двух российских военных и расправился с ними.

Следователи разыскивают фигуранта и его соучастников.

Ранее стало известно, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) рассмотрит дело 56-летнего наемника из Латвии Улдиса Волмарса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в подрыве генерала Кириллова. За теракт ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу

      Советник Нетаньяху рассказал о прогрессе на переговорах по Газе

      «Тупорылое животное». Российский чиновник матом высказался о матери погибшего бойца СВО

      Российский студент затеял массовую драку из-за отказа охранника пустить его в колледж

      Россиянина осудили за поджог пункта сбора гумпомощи для Донбасса и подготовку теракта

      СК возбудил дело на пытавшего российских военных наемника из Бразилии

      Военный эксперт развеял миф о «Радиостанции Судного дня»

      Ветеран «Альфы» выдвинул версию о причине расправы над генералом Российской армии

      Снегоуборочный трактор сбил россиянку и протащил ее три метра

      Одна «уродливая» модель обуви стала трендом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше