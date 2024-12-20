В Армении назвали условие работы в комиссиях с Азербайджаном и Россией

Вице-премьер Григорян: Армения готова работать в комиссиях с СНГ и Азербайджаном

Армения готова работать над разблокированием связей между странами в трех комиссиях со странами СНГ, включая Россию, и Азербайджаном, если ее должность и мнение будут услышаны. Об этом заявил вице-премьер республики Мгер Григорян, передает ТАСС.

«Чтобы работа продолжалась, необходимо принять все меры к тому, что Республика Армения готова и хочет разблокировать все региональные и экономические связи в границах при постоянном соблюдении суверенитета и юрисдикции всех стран, которые являются внешними», — сообщил он.

В ноябре президент России Владимир Путин заявлял, что Москва делает все необходимое для нормализации отношений между Баку и Ереваном. По его словам, Кремль делает все для сохранения мира в Закавказье, а также для нормализации отношений между странами.