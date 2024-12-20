В Госдуме исключили заморозку конфликта на Украине

Депутат Госдумы Белик: Россия не собирается замораживать конфликт на Украине

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик исключил заморозку конфликта на Украине. По его словам, Россия будет добиваться его полного прекращения путем достижения поставленных целей специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

«Россия не собирается замораживать конфликт, нам нужно его полное прекращение путем выполнения всех поставленных целей спецоперации. На очередной "Минск" [президенту Украины Владимиру] Зеленскому не стоит надеяться. Это исключает наша доктрина национальной безопасности», — заключил Белик.

Парламентарий предположил, что Киев надеется, что российские солдаты, услышав о переговорах, захотят мира на любых условиях. «Хотят, очень хотят, но не на любых, а на наших условиях», — отметил он.

По мнению Белика, «Зеленский путает большую политику с одесским базаром», и пытается обмануть Россию. «Никакой торговли нашими интересами не будет. Россия больше не верит торгашам, а только своим штыкам. Много захотел "кровавый" так называемый президент Украины», — заключил депутат.

В четверг, 19 декабря, во время прямой линии президент России Владимир Путин назвал условия переговоров с Украиной. Глава государства подчеркнул, что Россия готова вести переговоры на базе стамбульских договоренностей и на основе реалий, которые складываются сегодня на фронте.