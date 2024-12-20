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13:38, 20 декабря 2024Экономика

В Кремле оценили риски санкций G7 против российской нефтянки

Песков: санкции G7 против нефтяной отрасли РФ ударят по их инициаторам
Кирилл Луцюк
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Если «Группа семи» (G7) введет санкции против российской нефтяной отрасли, то это создаст риски для стабильности международных энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало ТАСС.

Подобные ограничения, как полагает Песков, неизбежно нанесут урон тем, кто их инициировал.

Ранее сообщалось, что в G7 идет дискуссия, посвященная возможному ужесточению ценового потолка для российской нефти. В конце 2022 года его установили на уровне 60 долларов за баррель. Теперь обсуждается вариант его понижения до 40 долларов за баррель или даже полный запрет на нефть из РФ.

В свою очередь, Россия 13 декабря продлила до 30 июня 2025 года запрет на продажу нефти и нефтепродуктов по ценовому потолку.

Между тем на Западе рассчитывают использовать падение цен на нефть и надвигающийся период ее избытка для ужесточения санкций против российской нефти.

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