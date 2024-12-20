В Кремле оценили риски санкций G7 против российской нефтянки

Если «Группа семи» (G7) введет санкции против российской нефтяной отрасли, то это создаст риски для стабильности международных энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало ТАСС.
Подобные ограничения, как полагает Песков, неизбежно нанесут урон тем, кто их инициировал.
Ранее сообщалось, что в G7 идет дискуссия, посвященная возможному ужесточению ценового потолка для российской нефти. В конце 2022 года его установили на уровне 60 долларов за баррель. Теперь обсуждается вариант его понижения до 40 долларов за баррель или даже полный запрет на нефть из РФ.
В свою очередь, Россия 13 декабря продлила до 30 июня 2025 года запрет на продажу нефти и нефтепродуктов по ценовому потолку.
Между тем на Западе рассчитывают использовать падение цен на нефть и надвигающийся период ее избытка для ужесточения санкций против российской нефти.