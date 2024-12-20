В Ливии отвергли идею о переброске российских военных в страну

Премьер Ливии Дбейба отверг идею «альтернативного плацдарма» России

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид отверг идею «альтернативного плацдарма» России и заявил, что страна будет сопротивляться тем, кто попробует въехать без разрешения. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его словам, никто не захочет принимать «иностранную силу, которая хочет навязать свою гегемонию и власть стране и ее народу». Также он назвал идею о переброске российских военных «неприемлемой».

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что Россия якобы перебрасывает системы противовоздушной обороны (ПВО) и другое вооружение с баз в Сирии в Ливию. По словам собеседников газеты, грузовые самолеты якобы «доставили средства ПВО, в том числе радары для систем противовоздушной обороны С-400 и С-300, из Сирии на базы в восточной Ливии».