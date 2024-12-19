На Западе заявили о переброске Россией техники из Сирии в Ливию

WSJ: Россия перебрасывает системы ПВО и другое вооружение с баз в Сирии в Ливию

Россия якобы перебрасывает системы противовоздушной обороны (ПВО) и другое вооружение с баз в Сирии в Ливию. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам неназванных американских и ливийских чиновников, российские грузовые самолеты якобы «доставили средства ПВО, в том числе радары для систем противовоздушной обороны С-400 и С-300, из Сирии на базы в восточной Ливии».

Кроме того, они рассказали о возможном выводе войск, военной авиации и вооружения из Сирии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет окончательного решения по дальнейшему присутствию в Сирии российских военных баз, по этому вопросу ведется диалог с новыми властями страны.