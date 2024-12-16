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12:31, 16 декабря 2024Мир

В Кремле высказались о ситуации с военными базами России в Сирии

Песков: окончательного решения по военным базам в Сирии нет, ведется диалог
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В настоящее время нет окончательного решения по дальнейшему присутствию в Сирии российских военных баз, по этому вопросу ведется диалог с новыми властями страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас каких-то окончательных решений на этот счет нет», — сообщил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что российская сторона поддерживает контакты с «представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране, и все это будет определяться в ходе диалога».

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что американский спецназ занял бывшие российские базы в Сирии после отвода подразделений. Военных США заметили в курдском городе Кобани на севере Сирии.

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