«Военный обозреватель»: спецназ США занял бывшие базы ВС РФ в Сирии

Американский спецназ занял бывшие российские базы в Сирии после отвода подразделений. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Военнослужащих США заметили в курдском городе Кобани на севере Сирии. «Сообщается, что силы США заняли бывшую базу ВС РФ после отвода российских подразделений», — отмечается в публикации.

Вслед за этим американский спецназ занял бывшие пункты размещения ВС РФ в Саррине и Айн-Иссе после передислокации бойцов в Хмеймим и Тартус, уточнил канал.

Ранее командир сирийских вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что России предоставлена возможность переоценить и пересмотреть отношения с сирийцами.