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01:32, 15 декабря 2024Мир

Американский спецназ занял бывшие российские базы в Сирии

«Военный обозреватель»: спецназ США занял бывшие базы ВС РФ в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Американский спецназ занял бывшие российские базы в Сирии после отвода подразделений. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Военнослужащих США заметили в курдском городе Кобани на севере Сирии. «Сообщается, что силы США заняли бывшую базу ВС РФ после отвода российских подразделений», — отмечается в публикации.

Вслед за этим американский спецназ занял бывшие пункты размещения ВС РФ в Саррине и Айн-Иссе после передислокации бойцов в Хмеймим и Тартус, уточнил канал.

Ранее командир сирийских вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что России предоставлена возможность переоценить и пересмотреть отношения с сирийцами.

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