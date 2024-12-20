В России предложили новый способ борьбы с мошенниками

Депутат Арефьев предложил защитить россиян от мошенников подзаконными актами

Дополнительных законов, регулирующих выдачу кредитов россиянам для защиты от мошенников, на данный момент не требуется — достаточными могут быть дополнительные подзаконные акты, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Арефьев.

«Не надо тащить в закон абсолютно все — мы уже наплодили их столько, что сами плохо представляем, какие что регулируют и кто за них отвечает. Такие вещи, как выдача кредитов, защита от мошенников должны регулироваться банковскими подзаконными актами», — сказал политик.

Он добавил, что не считает дополнительное время на размышление при выдаче кредитов онлайн достаточно мерой для защиты от мошенников. По мнению Арефьева, более правильным в данном случае был бы отказ от полной цифровизации и выдача займов только при личном явке в банк.

«Надо переходить на личное участие в кредитах, ипотеке, покупке недвижимости. Мошенники пользуются этой цифровизацией, тем, что люди недостаточно в ней защищены. Поэтому не нужно торопиться переводить все в цифру — ценные сделки должны осуществляться только при личном участии человека», — заключил Арефьев.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.