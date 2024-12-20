Звезда «Возвращения Будулая» ушел из жизни

Умер актер из «Возвращения Будулая» и дублер Михаила Боярского Александр Пестов

Российский актер Александр Пестов, известный своей ролью в фильме «Возвращение Будулая», ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Пестов, помимо ролей в театре и кино, также работал каскадером, был профессиональным гонщиком и постановщиком трюков в кино. Сообщается, что его не стало 18 декабря. Также Александр Александрович многие годы был штатным дублером Михаила Боярского.

В 1970-1996 работал на «Ленфильме», был членом Союза кинематографистов России.

Ранее стало известно, что ушел из жизни актер Николай Ледовских, снимавшийся в популярных российских сериалах. В частности, он был известен зрителям по роли в «Интернах».