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03:57, 21 декабря 2024Мир

Американские военные в Британии не смогли справиться с беспилотниками над своими базами

Times: американские военные в Британии не справились с БПЛА над своими базами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: News Images / Globallookpress.com

Американские военные, находящиеся на авиабазах в Великобритании, не смогли справиться с десятками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые появлялись в небе над объектами в ноябре, сообщает газета The Times.

Уточняется, что дроны появлялись над базами в период с 20 по 26 ноября. В ряде случаев над одним из объектов, где планируется разместить американские ядерные боеприпасы, одновременно находилось несколько десятков беспилотников. При этом военным не удалось ни отследить место запуска БПЛА, ни перехватить управление над хотя бы одним из них, ни заглушить их сигнал.

По мнению военных структур США и Великобритании, дроны могли быть запущены недружественной страной. Американские спецслужбы полагают, что к использованию беспилотников может быть причастна Россия, однако нет каких-либо доказательств, указывающих на это.

Ранее стало известно, что над американской авиабазой Рамштайн в Германии заметили неизвестные беспилотные летательные аппараты. Их обнаружили 3 и 4 декабря в вечерние часы.

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