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14:37, 13 декабря 2024Мир

Над авиабазой в Германии заметили неизвестные дроны

Reuters: над авиабазой США в Германии заметили неизвестные БПЛА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Arnd Wiegmann / AKW / JOH / CLH / Reuters

Над американской авиабазой Рамштайн в Германии заметили неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает Reuters.

«Неопознанные беспилотники были замечены над авиабазой США Рамштайн в Германии в последние недели», — передает агентство.

По имеющейся информации, БПЛА были замечены 3 и 4 декабря в вечерние часы.

10 декабря ФСБ задержала гражданина России и Германии, готовившего диверсию. По данным правоохранителей, мужчина собирался совершить теракт на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Дома у него нашли готовое к использованию самодельное взрывное устройство и средства связи, в которых была найдена переписка с кураторами с Украины.

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