Над авиабазой в Германии заметили неизвестные дроны

Reuters: над авиабазой США в Германии заметили неизвестные БПЛА

Над американской авиабазой Рамштайн в Германии заметили неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщает Reuters.

«Неопознанные беспилотники были замечены над авиабазой США Рамштайн в Германии в последние недели», — передает агентство.

По имеющейся информации, БПЛА были замечены 3 и 4 декабря в вечерние часы.

10 декабря ФСБ задержала гражданина России и Германии, готовившего диверсию. По данным правоохранителей, мужчина собирался совершить теракт на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Дома у него нашли готовое к использованию самодельное взрывное устройство и средства связи, в которых была найдена переписка с кураторами с Украины.