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11:58, 21 декабря 2024Бывший СССР

На территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации республики.

Согласно данным ресурса, воздушную тревогу объявили между 11:31 и 11:33 по московскому времени.

Воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена днем ранее — в пятницу, 20 декабря. Предупреждение начало действовать в украинской столице около 7:35 по московскому времени, а затем в течение нескольких минут распространилось на все регионы республики.

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