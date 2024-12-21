На территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации республики.

Согласно данным ресурса, воздушную тревогу объявили между 11:31 и 11:33 по московскому времени.

Воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена днем ранее — в пятницу, 20 декабря. Предупреждение начало действовать в украинской столице около 7:35 по московскому времени, а затем в течение нескольких минут распространилось на все регионы республики.

