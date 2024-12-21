Николь Кидман переехала в Австралию после худшего года жизни

Актрису Николь Кидман засняли с мужем и детьми в аэропорту Австралии

Актрису Николь Кидман засняли с мужем и детьми в аэропорту Австралии. Об этом написало издание Daily Mail.

Звезду впервые за долгое время заметили в Сиднее в компании мужа Кита Урбана и двух дочерей — Сандей Роуз и Фейт Маргарет. Актриса держала за руку своего возлюбленного.

В семье Кидман в сентябре произошла трагедия. Ее мать ушла из жизни всего за несколько часов до награждения актрисы на Венецианском кинофестивале. Кидман тяжело переживала личную трагедию. Мать Николь Джанель было 84 года. Отца Энтони артистка потеряла десять лет назад.

По традиции 57-летняя Николь Кидман решила провести зимние празднике на родине в Австралии: Актриса с Китом Урбаном и дочками днем ранее прилетели в эту страну. В аэропорту они попали в объективы папарацци.

Ранее был раскрыт секрет моложавой внешности Николь Кидман. Как написали журналисты, накладные волосы помогают 57-летней актрисе выглядеть моложе. В ноябре знаменитость предстала перед камерами с накладными прядями, которые слегка отличались по цвету от ее волос.