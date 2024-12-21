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14:17, 21 декабря 2024Экономика

Одна страна резко нарастила поставки вина в Россию

ИРТП: годовой импорт вина из Италии в Россию вырос на 63 процента
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

По состоянию на начало декабря годовой импорт вина из Италии в Россию увеличился на 63 процента. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.

В первом квартале года поставки итальянского вина оказались выше на 140 процентов (год к году) на фоне ожидания новых пошлин, пояснил он. В середине года показатели росли на 79 процентов, на данный момент — на 63. Речь идет о самом крупном увеличении показателей роста продаж вина из Италии в мире, подчеркнул Пелаццо.

В течение года страна поставила в Россию вина на 170 миллионов евро, добавил глава ИРТП.

С августа 2024 года Москва подняла ввозные пошлины на вина из недружественных стран до 25 процентов от таможенной стоимости (но не менее двух долларов за литр). На этом фоне сообщалось об обрушении поставок импортного вина в Россию. С января по октябрь их объем уменьшился в 1,5 раза, уточнил начальник ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора. При этом Италия заняла первую строчку по объему отгрузок вина в РФ, а в топ-3 вошли Грузия и Испания.

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