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12:09, 21 декабря 2024Россия

Появились подробности о жильцах разрушенной из-за атаки дронов квартиры в Казани

Жильцы разрушенной квартиры в Казани эвакуировались после первого удара дрона
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Жильцы квартиры в Казани, разрушенной из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), успели эвакуироваться после первого удара дрона. Подробности сообщает Baza.

«В квартире, в которую влетел дрон, живет семья с двумя детьми 6 и 14 лет. Сегодня дети находились у бабушки, а в квартире была 40-летняя Юлия вместе с парнем и котом», — рассказало издание.

Отмечается, что примерно в 7:50 пара услышала хлопок от ударившего в ЖК «Лазурные небеса» первого дрона. Спустя 25 минут в доме сработала сигнализация. В это время они вместе с котом уже спускались на улицу. Затем пара уехала.

Как указало издание, второй беспилотник попал точно в квартиру Юлии.

Ранее атаку на Казань прокомментировал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что ВСУ нападают на мирных жителей. По словам руководителя региона, на месте развернут оперативный штаб, для эвакуированных жителей подготовлены места временного размещения и горячего питания.

Перед этим уточнялось, что в Казани зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из них атаковали жилые дома. Согласно последним данным, пострадавших нет.

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