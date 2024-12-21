В Германии машина врезалась в толпу на рождественской ярмарке, пострадали десятки человек. Происшествие назвали терактом

Посольство РФ в ФРГ выяснит, есть ли россияне среди пострадавших в Магдебурге

Вечером 20 декабря автомобиль на полной скорости врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге.

Инцидент подтвердил официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе, он назвал произошедшее терактом. По данным правительственных кругов региона, мужчина был арестован. Как пишет издание Focus, это выходец из Саудовской Аравии, ему около 50 лет.

Посольство России в Германии контакте с правоохранительными органами ФРГ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при наезде автомобиля. Открыта горячая линия экстренной консульской помощи.

Информация о пострадавших поступает противоречивая

Очевидец рассказал, что рождественский базар был переполнен машинами скорой помощи и парамедиками. По сообщениям полиции Магдебурга, жертвой происшествия стал как минимум один человек, еще несколько получили ранения. Аналогичную информацию привел телеканал Welt со ссылкой на спасательные службы.

Газета Bild сообщила об 11 жертвах. Ряд других СМИ, в том числе MDR и портал T-online, привели такие же данные, однако в дальнейшем публикации были отредактированы.

Позднее премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф уточнил, что после теракта не удалось спасти двоих человек.

При наезде на толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге пострадало от 60 до 80 человек, такие данные назвали в спасательных службах.

После происшествия на месте дежурят многочисленные врачи скорой помощи. Они оказывают помощь раненым, лежащим возле рождественских палаток. Первые пострадавшие были доставлены в Университетскую больницу Магдебурга. По словам представителя учреждения, первые десять-двадцать пациентов в настоящее время находятся на лечении.

Водитель, по словам очевидцев, целенаправленно вел машину в так называемую сказочную часть рынка, где гуляли много семей с детьми. Рождественский базар был закрыт после наезда, посетителей призвали покинуть центр города. На месте работает полиция.

Власти Германии отреагировали на происшествие

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования близким пострадавших при теракте в Магдебурге.

Сообщения из Магдебурга наводят на скверные мысли. Мои мысли с жертвами и их семьями. Моя благодарность спасателям в эти тревожные часы Олаф Шольц канцлер Германии

Премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил, что Шольц посетит Магдебург 21 декабря. На место происшествия также пообещала приехать министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Она пообещала, что органы безопасности выяснят обстоятельства произошедшего.

Соболезнования родным и близким погибших также выразила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в соцсети X.

Кадры из Магдебурга меня глубоко потрясли. Для семей и друзей, которые хотели провести время вместе на рождественской ярмарке, все уже не так, как раньше Анналена Бербок глава МИД ФРГ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования пострадавшим и отметил, что не все обстоятельства произошедшего выяснены.

На теракт в Магдебурге отреагировали за рубежом

На происшествие отреагировали и представители других государств. Министерство иностранных дел Польши выразило соболезнования пострадавшим.

Это ужасно, что время веселых праздников может превратиться в трагедию МИД Польши

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал произошедшее в Магдебурге терактом и выразил соболезнования руководству и гражданам Германии.

Американский бизнесмен Илон Маск резко высказался о Шольце после происшествия. Он прокомментировал публикацию одного из пользователей о реакции политика на теракт. «Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал предприниматель.

