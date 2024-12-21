В Германии заявили о двух погибших в Магдебурге

Премьер Саксонии-Анхальт Хазелофф: при теракте в Магдебурге погибли два человека

Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что при наезде на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге погибли два человека. Его слова приводит РИА Новости.

«Очень много раненых. На данный момент погибли два человека», — сообщил Хазелофф, выступая на месте произошедшего.

Ранее сообщалось, что при наезде на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге пострадало от 60 до 80 человек.

Инцидент произошел вечером 20 декабря, данные о нем подтвердил официальный представитель правительства Саксонии — Анхальт Маттиас Шуппе. По данным правительственных кругов региона, подозреваемого арестовали.