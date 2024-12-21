Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:35, 21 декабря 2024Мир

В Германии заявили о двух погибших в Магдебурге

Премьер Саксонии-Анхальт Хазелофф: при теракте в Магдебурге погибли два человека
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что при наезде на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге погибли два человека. Его слова приводит РИА Новости.

«Очень много раненых. На данный момент погибли два человека», — сообщил Хазелофф, выступая на месте произошедшего.

Ранее сообщалось, что при наезде на толпу посетителей ярмарки в Магдебурге пострадало от 60 до 80 человек.

Инцидент произошел вечером 20 декабря, данные о нем подтвердил официальный представитель правительства Саксонии — Анхальт Маттиас Шуппе. По данным правительственных кругов региона, подозреваемого арестовали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русскому миру объявлена война». Путин заявил о новой угрозе

      Меркурис заявил о близости к завершению украинского конфликта

      Советник Трампа грубо высказался о новом после Великобритании в США

      Глава Центробанка загадала два желания Деду Морозу

      Небензя заявили о доходе компаний США от конфликта на Украине

      Маск вынес Европе неутешительный вердикт

      Стало известно о лечении жены Асада от рака в Москве до его бегства из Сирии

      Посольство уточнит информацию о пострадавших россиянах при наезде на толпу в Магдебурге

      Небензя обвинил Зеленского в готовности пожертвовать украинцами ради сохранения власти

      Небензя назвал самый страшный для Зеленского сценарий на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше