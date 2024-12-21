В МВД разъяснили ситуацию с вручением паспортов в колонии

МВД разъяснило нормы законодательства после вручения паспортов в колонии

Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел разъяснило нормы законодательства после вручения паспортов в колонии в Самарской области. Публикация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Там напомнили, что в соответствии со статьей 18 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» отбывание наказания в виде лишения свободы является основанием для отклонения заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, за исключением ряда случаев.

В число исключений входит ситуация, когда осужденный заключает контракт с Минобороны России; проживает или проживал на территории вошедших в 2022 году в состав Российской Федерации субъектов и не изъявил желания сохранить гражданство Украины.

В МВД добавили, что в иных случаях получение гражданства заключенными невозможно и ведомство строго контролирует эти вопросы.

В пятницу, 20 декабря, пресс-служба УФСИН сообщила, что 20 иностранцев, отбывающих срок в колонии № 26, получили паспорта России. Позже там уточнили, что осуществлялось принятие в гражданство жителей новых регионов в соответствии с действующим законодательством.