Полицейские сбили дрон ВСУ во время массовой атаки на Казань

Полицейские сбили дрон ВСУ во время массовой атаки БПЛА на Казань

Полицейские в Советском районе Казани сбили дрон во время массовой атаки на город. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

По словам начальника управления гражданской защиты казанского исполкома Сергея Чанкина, благодаря этому удалось избежать жертв. «Было видно, что [дрон] летит — и уже должен был взорваться именно в том месте, где работали пожарные», — рассказал он.

Чанкин также добавил, что пожарные продолжали работу на месте, несмотря на то, что в здании был неразорвавшийся снаряд.

Как сообщалось ранее, утром 21 декабря произошла массовая атака беспилотниками на Казань. По данным городских властей, в результате случившегося произошло возгорание в трех районах. Пострадавших нет.