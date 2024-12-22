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15:38, 22 декабря 2024Россия

Полицейские сбили дрон ВСУ во время массовой атаки на Казань

Полицейские сбили дрон ВСУ во время массовой атаки БПЛА на Казань
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Полицейские в Советском районе Казани сбили дрон во время массовой атаки на город. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

По словам начальника управления гражданской защиты казанского исполкома Сергея Чанкина, благодаря этому удалось избежать жертв. «Было видно, что [дрон] летит — и уже должен был взорваться именно в том месте, где работали пожарные», — рассказал он.

Чанкин также добавил, что пожарные продолжали работу на месте, несмотря на то, что в здании был неразорвавшийся снаряд.

Как сообщалось ранее, утром 21 декабря произошла массовая атака беспилотниками на Казань. По данным городских властей, в результате случившегося произошло возгорание в трех районах. Пострадавших нет.

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