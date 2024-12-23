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17:51, 23 декабря 2024Из жизни

34-летняя темнокожая незамужняя стюардесса стала «Мисс Франция» и спровоцировала скандал

34-летняя «Мисс Франция» подверглась травле из-за возраста и отсутствия семьи
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Yamak Perea / Eyepix Group / Globallookpress.com

Победительницей конкурса красоты «Мисс Франция» стала темнокожая 34-летняя уроженка острова Мартиника. Как пишет Mundo America, ее победа спровоцировала скандал.

34-летняя Анжелик Ангарни-Филопон стала самой возрастной победительницей национального конкурса красоты «Мисс Франция» за его 95-летнюю историю. Это стало возможно благодаря недавнему изменению правил конкурса, согласно которым для участниц теперь нет ограничений по возрасту. Раньше все претендентки на титул должны были быть не старше 24 лет.

При этом Ангарни-Филопон уже участвовала в конкурсе в 2011 году, но тогда не победила. Сейчас женщина работает стюардессой в авиакомпании Corsair. «Это мечта, к которой я шла долгое время. В свои 34 года я по-другому смотрю на жизнь и хочу быть по-настоящему вдохновляющей женщиной. Моя победа доказывает, что у женщин, которые хотят стать "Мисс Франция", нет срока годности», — сказала Ангарни-Филопон после получения короны. Однако не все оценили победу неортодоксальной кандидатки, она вскоре подверглась травле. Во время телеинтервью ведущий французского телеканала сказал ей, что «вживую она еще красивее», а сразу после этого отметил, что в наступающем году незамужняя победительница едва ли «будет стремиться завести детей и семью». Ангарни-Филопон ответила, что это личное дело каждого.

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Вскоре после оглашения результатов французы также начали травить новую «Мисс Францию» в сети за цвет ее кожи, возраст, короткую стрижку и отсутствие семьи. После этого в ее защиту выступила победительница конкурса 2023 года Ева Жилль, которая напомнила хейтерам, что кибербуллинг во Франции уголовно наказуем. Сама Ангарни-Филопон рассказала в интервью, что не обращает внимание на хейтеров.

Ранее на датчанку Викторию Кьер Тейлвиг, победившую в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», обрушился шквал критики из-за песни с расистским оскорблением. Она опубликовала ролик, в котором делает липсинк под песню Empire State of Mind рэпера Jay-Z

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