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20:24, 23 декабря 2024Культура

Башаров заявил о желании избитой им жены вернуться

Марат Башаров заявил, что бывшая жена, которую он избил, хотела вернуться к нему
Андрей Шеньшаков
Марат Башаров и Елизавета Шевыркова

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Актер Марат Башаров сообщил, что его бывшая жена Елизавета Шевыркова хотела вернуться к нему. Об этом он рассказал в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам звезды российского кино, воссоединению с бывшей супругой ему помешала только новая возлюбленная.

«Недавно бывшая жена мне написала, что хочет вернуть все, начать сначала. Раньше, если бы я сейчас не встретил свою невесту, то, наверное, побежал бы, даже не раздумывая, к ней», — признался артист.

Марат Башаров сыграл свадьбу с Шевырковой в 2017 году, но развелся после двух лет брака. Женщина обвинила актера в избиении. Известно, что он сломал ей нос.

Ранее стало известно, что рассказал о расплате за избиение бывших жен. По словам знаменитости, его лишили возможности сниматься и выходить на сцену.

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