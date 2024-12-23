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17:19, 23 декабря 2024Ценности

Ким Кардашьян повторила культовое фото с бокалом на ягодицах

Мария Винар

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян повторила культовое фото 10-летней давности, которое было сделано для журнала Paper. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница поделилась серией снимков с рождественской вечеринки собственного бренда Skims. Так, на одном размещенном кадре Кардашьян предстала в облегающем кожаном платье красного цвета, оформленном глубоким декольте и вырезами на боках. Она повернулась к камере боком и выгнула спину. Пока бизнесвумен позировала перед фотографом, неизвестный мужчина в белой футболке поставил на ее ягодицы бокал с напитком.

Кроме того, можно заметить, что знаменитость запечатлена на опубликованных снимках с макияжем в нюдовых тонах и пышной прической.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян подарила подруге электромобиль Tesla Cybertruck почти за восемь миллионов рублей.

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