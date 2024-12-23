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10:29, 23 декабря 2024Ценности

Ким Кардашьян подарила подруге электрокар Tesla почти за 8 миллионов рублей

Ким Кардашьян подарила подруге Трейси Ромулус электрокар за 7,9 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: @kimkardashian

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян подарила подруге Трейси Ромулус электромобиль Tesla Cybertruck почти за 8 миллионов рублей. На соответствующие кадры, появившиеся в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Ромулус, обратило внимание издание Daily Mail.

Знаменитость опубликовала кадры, на которых презентовала упомянутую машину лучшей подруге в честь ее 45-летия. По данным издания, стоимость данного электрокара составляет 100 тысяч долларов (7,9 миллиона рублей).

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Кардашьян припарковала автомобиль на подъездной дорожке своего особняка в Калифорнии стоимостью 60 миллионов долларов (5,9 миллиарда рублей). При этом на машине был размещен большой красный бант. «Что! Ким, ты, черт возьми, серьезно?! Ты что, спятила?» — восхищенно заявила Ромулус.

В декабре миллиардерша Ким Кардашьян спровоцировала слухи о разорении своей семьи. На открытии нового магазина собственного бренда Skims в Нью-Йорке звезда ответила журналисту, что отказалась от проведения масштабного торжества на Рождество.

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