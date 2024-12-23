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09:35, 23 декабря 2024Экономика

Большинство российских компаний захотели поддержки государства

«ТеДо»: более 70 % компаний в России назвали недостаточным уровень господдержки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Нынешний уровень государственной поддержки считают недостаточным более 70 процентов российских компаний, им бы хотелось, чтобы расходы из бюджета были больше. Об этом говорится в исследовании «Инфраструктурное и промышленное развитие в условиях экономических вызовов» от «Технологий доверия» («ТеДо»), на которое ссылается «Коммерсантъ».

Две трети участников опроса имеют опыт господдержки, а 77 процентов хотят подать заявку на нее в течение года. Для 80 процентов самыми интересными направлениями является льготное финансирование, в том числе займы через Фонд развития промышленности (51 процент), территориальные преференции (40 процентов) и Фабрика проектного финансирования (31 процент).

Чаще всего представители бизнеса хотят повышения лимитов (75 процентов), новых программ помощи (68 процентов), ускорение отбора получателей (59 процентов) и стабильности правил и условий поддержки (55 процентов).

Вместе с тем в «ТеДо» рекомендуют в период высокой инфляции сократить общие объемы государственной поддержки, однако увеличить ее в приоритетных отраслях. К такому подходу прибегают, в частности, в Турции и Аргентине, где власти столкнулись с инфляцией в размере десятков процентов в продолжительный период времени.

В Центробанке значительный объем господдержки называют одной из основных причин разгона инфляции, справиться с которой не позволяет рекордно жесткая денежно-кредитная политика. Тем не менее по итогам последнего заседания совета директоров регулятор сообщил, что рост ставки начал приносить свои плоды, а компании постепенно сокращают кредитование, в связи с чем ее было решено сохранить на уровне 21 процента.

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