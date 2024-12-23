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21:06, 23 декабря 2024Мир

На Западе указали на ошибку Зеленского

Макговерн: Зеленский заблуждается, говоря о пользе Украины для НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ошибается, утверждая, что членство страны в НАТО выгодно для альянса. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он подчеркнул, что украинская армия сталкивается с серьезными проблемами на поле боя, поэтому решение о вступлении республики в альянс будет принимать не Зеленский. «Фронт рушится, люди сдаются или бегут, это просто вопрос времени, когда Россия продвинется до Днепра», — отметил эксперт.

Он также раскритиковал вторжение Киева в Курскую область, назвав его главной военной глупостью.

Ранее Зеленский заявил, что Запад должен поставить Украине 12-15 систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за отказ от приглашения в НАТО.

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