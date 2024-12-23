В подмосковной школе рухнула крыша

В Подольске в школьном спортзале обрушилась кровля

В одной из школ Подольска не выдержала крыша здания. О происшествии сообщает пресс-служба МЧС России.

Обрушение произошло в школе № 20 по улице Ватутина в шесть часов вечера. Перекрытия частично обвалились в спортзале, кроме того, разрушился фрагмент стены с окном. В результате инцидента никто не пострадал — учеников вывели из здания еще днем, когда в помещении начала проседать опорная потолочная балка. На месте работают экстренные службы. Со вторника, 24 декабря, в школе объявлены досрочные каникулы.

Причины обрушения устанавливаются. Как пояснили в подмосковном Минобре, в школе был запланирован капремонт, а помещение спортзала не использовалось еще с февраля по решению властей.

Ранее в школе другого подмосковного города, Видное, в школе вспыхнул потолок. Пожар возник во время занятий, но, к счастью, потушить его удалось за пару минут. К возгоранию привели проблемы с проводкой.