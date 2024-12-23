Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:24, 23 декабря 2024Экономика

В подмосковной школе рухнула крыша

В Подольске в школьном спортзале обрушилась кровля
Виктория Клабукова

Фото: МЧС России

В одной из школ Подольска не выдержала крыша здания. О происшествии сообщает пресс-служба МЧС России.

Обрушение произошло в школе № 20 по улице Ватутина в шесть часов вечера. Перекрытия частично обвалились в спортзале, кроме того, разрушился фрагмент стены с окном. В результате инцидента никто не пострадал — учеников вывели из здания еще днем, когда в помещении начала проседать опорная потолочная балка. На месте работают экстренные службы. Со вторника, 24 декабря, в школе объявлены досрочные каникулы.

Причины обрушения устанавливаются. Как пояснили в подмосковном Минобре, в школе был запланирован капремонт, а помещение спортзала не использовалось еще с февраля по решению властей.

Ранее в школе другого подмосковного города, Видное, в школе вспыхнул потолок. Пожар возник во время занятий, но, к счастью, потушить его удалось за пару минут. К возгоранию привели проблемы с проводкой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Несколько стран предложили организовать переговоры Путина и Трампа. Избранный президент США уже ждет встречи

      В Башкирии два брата-наркодилера расправились с узнавшим об их работе россиянином

      Теплоход с углем сел на мель на российском юге

      Минобороны показало кадры населенного пункта после боя с ВСУ в Курской области

      Российская стюардесса дала советы отправляющимся на сутки в Дубай туристам

      Польша запустит разведывательный спутник

      В Госдуме связали решение ДУМ о многоженстве со стремлением понравиться мигрантам

      В российском городе мигрант надругался над школьницей

      Появились новые подробности о положительной допинг-пробе украинского игрока «Челси»

      В МВД назвали три уловки мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше