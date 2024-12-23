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13:18, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

Россияне назвали самые популярные мемы 2024 года

«ВКонтакте»: мем «просто чилловый парень» стал самым популярным в 2024 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Изображение: Memepedia

Россияне назвали главные мемы уходящего года. Социальная сеть «ВКонтакте» и онлайн-энциклопедия Memepedia выяснили, что самым популярным в 2024 году стал мем «просто чилловый парень» — нарисованная антропоморфная собака, ко всему относящаяся с невозмутимостью и спокойствием. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

На второй строчке рейтинга расположился турецкий стрелок на Олимпиаде. Мем посвящен 51-летнему Юсуфу Дикечу, который принял участие в ОИ-2024 в простой футболке, без линз и других технических приспособлений и получил серебряную медаль за стрельбу из пистолета.

Тройку лидеров замкнул «Никто, конечно же, не…» — мем с кадром из передачи «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. За ним расположились грустный хомяк с большими глазами, который смотрит в камеру под печальную музыку, и мем «Бу! Испугался? Не бойся» — с кукольным котом, говорящим мужским голосом.

Среди самых надоевших мемов оказались: «О боже, это новая эмоция» — с кадром из мультфильма «Головоломка-2», слово Пикми, применяемое для обозначения «не таких, как все» девушек, старающихся выделиться, и квадроберы — популярный у детей и подростков тренд, совмещающий в себе косплей и спорт.

В битве мемов участвовали 34 номинанта. Сначала их отобрали редакторы сайта Memepedia, а затем пользователи «ВКонтакте» выбирали победителей, голосуя в специальном мини-приложении «Годнометр».

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