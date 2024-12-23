Российский энергетик назвал подставой видео с «голой вечеринки» в день отключения света

Энергетик Степнов назвал подставой видео с голого корпоратива в Минводах

Сотрудник компании «Ставэлектросеть» Дмитрий Степнов, танец которого со стриптизершей во время корпоратива попал на видео, назвал случившееся подставой. Так он прокомментировал «голую вечеринку» энергетиков в день отключения света, пишет РЕН ТВ.

«Это подстава, просто подстава. Просто подставили, и все. Вот эта стриптизерша, которая появилась, никто не знает, кто ее привел, как она появилась. Но почему-то она подошла ко мне и меня вывела. Для чего – я так и не понял», — сказал мужчина.

По его словам, перед танцем полуголая девушка подошла и попросила «помочь ей сыграть роль». В итоге, судя по попавшим в сеть кадрам, россиянка усадила мужчину на стул, после чего начала приват-танец.

Корпоратив, как рассказал Степнов, частично оплатило головное предприятие «Ставэлектросеть», часть денег вложили сотрудники. Он добавил, что после корпоратива уволили директора филиала «Ставэлектросети» Сергея Кайшева.

Видео с корпоратива, устроенного в честь Дня энергетика в Минводах, появилось в сети 23 декабря. На кадрах с голой вечеринки работников ставропольского предприятия видно, что танцовщицы во время выступления садились зрителю на голову и имитировали движения, производимые во время полового акта. В свою очередь, попавший на видео мужчина трогал артистку и пытался залезть руками в ее нижнее белье. Вечеринка энергетиков состоялась в день, когда в регионе без света остались около полутора тысяч квартир.