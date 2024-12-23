Голая вечеринка энергетиков в день отключения света попала на видео и возмутила россиян

Голая вечеринка работников «Ставэлектросеть» попала на видео и возмутила россиян

Голая вечеринка работников ставропольского предприятия «Ставэлектросеть» попала на видео и возмутила россиян. Кадры, снятые присутствовавшими на мероприятии энергетиками, публикует Telegram-канал Mash.

Участники вечеринки вызвали в ресторан стриптизерш. На выложенных кадрах видно, что танцовщицы во время выступления садились зрителю на голову и имитировали движения, производимые во время полового акта. В свою очередь, попавший на видео мужчина трогал артистку и пытался залезть руками в ее нижнее белье.

Mash сообщает, что мужчиной, вокруг которого танцевала стриптизерша, оказался начальник одного из отделов «Ставэлектросети» Дмитрий С. Сам участник вечеринки пока сохранил рабочее место, однако его начальника уже уволили. Отмечается, что вечеринка энергетиков состоялась в день, когда в регионе без света остались около полутора тысяч квартир.

Как передает RT, россиян возмутил тот факт, что голая вечеринка прошла во время спецоперации. Кроме того, они поинтересовались, кто оплачивал мероприятие с участием стриптизерш.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге БДСМ-вечеринку провели в Окружном доме офицеров.