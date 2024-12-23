Журналист Штир: история дала Польше и Прибалтике удостоверение на русофобию

Сложная история советского периода дала ряду стран НАТО, включая Польшу и Прибалтику, так называемое удостоверение на русофобию, которым они оправдывают многие действия во внутренней и внешней политике. Об этом заявил венгерский журналист, руководитель отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet Габор Штир в интервью «Ленте.ру».

История дала полякам, прибалтам и чехам «удостоверение на русофобию» Габор Штир Руководитель отдела по внешней политике венгерской газеты Magyar Nemzet

При этом эксперт обратил внимание, что проблема исторических обид существует и в Венгрии, которая выдерживает более прагматичную линию в отношении России и сегодня не поднимает вопросы подобного характера.

В частности, журналист указал, что многие венгры «до сих пор помнят разгром Российской империей революции 1849 года и подавление Советским Союзом восстания 1956 года». Однако он отметил, что венгры всегда учили в школах, что подобные события были не так однозначны, как об этом утверждают многие радикалы.

Но все-таки для венгров эти исторические обиды не так сильны, как для тех же поляков. Польшу четыре раза делили. А у нас только XIX век, Вторая мировая война и восстание 1956 года. По своему масштабу они уступают трагической истории поляков и прибалтов. Отсюда наш прагматизм в отношениях с Россией Габор Штир Руководитель отдела по внешней политике венгерской газеты Magyar Nemzet

Штир резюмировал, что в отличие от Польши и Прибалтики, многие в Венгрии уважают русскую культуру и гордятся полученным в России образованием. По его словам, это нивелирует какие-либо возможные обиды, вызванные прошлым.

12 сентября прошлого года, президент России Владимир Путин заявил, что ввод советских войск в Венгрию в 1956 и Чехословакию в 1968 году можно назвать «ошибкой советского правительства». Российский лидер подчеркнул, что подобные сюжеты являются частью политики, давящей интересы других народов, что является неприемлемым для Москвы.