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18:04, 23 декабря 2024Мир

Сирийцы придумали кодовые слова из-за отсутствия свободы слова

WP: сирийцы придумали кодовые слова из-за страха перед тайной полицией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сирийские граждане придумали кодовые слова для общения друг с другом из-за отсутствия свободы слова и страха перед тайной полицией, которая работала в правление бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Сирийцы должны были использовать собственные кодовые слова, потому что у них не было настоящей свободы слова (...) О режиме Асада вообще нельзя было ничего говорить. Если кто-то хотел на что-то пожаловаться, люди показывали пальцем в потолок, что обозначало, что речь идет о правительстве», — передает издание.

Авторы материала привели еще один пример кодового языка населения Сирии. Если кто-то из жителей республики с подозрением относился к кому-то поблизости, то нужно было сказать: «У этого человека красивый почерк». На самом деле это означало: «Этот человек — информатор».

14 декабря вышел материал «Ленты.ру», где жители Сирии рассказали о том, чем для них запомнилась эпоха Асада и на что они надеются при новой власти. Найти собеседников оказалось непросто: большинство сирийцев отказывались от беседы и даже удаляли аккаунты в соцсетях из страха за себя и своих близких.

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