Столкновение двух самолетов сняли на видео из кабины пилота

The Sun: два легкомоторных самолета столкнулись в аэропорту Хьюстона

Два легкомоторных самолета врезались друг в друга сразу после посадки в Хьюстоне, штат Техас, США. Один из пассажиров снял столкновение на видео из кабины пилота, ролик публикует The Sun.

11 декабря лайнер Grumman American AA-5 Traveler следовал из Галвестона, но на подлете к аэропорту Пирленд у него отказали гарнитуры, радиоприемник и авионика. Пилот решил срочно сажать воздушное судно, хотя в нескольких десятках метров от него приземлялся Cessna 182T Skylane.

Отмечается, что пилот второго самолета не знал о приближающемся сзади лайнере — из-за неисправности тот не смог связаться с ним. В результате два борта жестко столкнулись на взлетно-посадочной полосе. Хотя оба самолета получили значительные повреждения, никто из людей серьезно не пострадал.

