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16:12, 23 декабря 2024Россия

Участник «голой вечеринки» энергетиков ответил на жалобы фразой «сотрудники заслужили»

В Ставрополье участник «голой вечеринки» энергетиков был уволен после жалоб
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Ставропольском крае один из участников «голой вечеринки» энергетиков в день отключения света, директор филиала «Ставэлектросеть» Сергей Кайшев был уволен после многочисленных жалоб в соцсетях. На возмущения россиян он ответил фразой «сотрудники заслужили». Его слова приводит RT.

Он уверяет, что номер с обнаженной танцовщицей не входил в оговоренную программу закрытого мероприятия. Кайшев был очень удивлен появлению стриптизерши на предновогоднем вечере.

Мужчина добавил, что мог остановить праздник, но не стал этого делать, поскольку хотел повеселить работников. Директор филиала «Ставэлектросеть» счел свое наказание несправедливым и подчеркнул, что компания испытывает «кадровый голод».

Кайшев допустил, что видео с вечеринки слил в интернет кто-то из сотрудников заведения, где проходил корпоратив.

23 декабря в сети стали расходиться видеокадры с вечеринки чиновников в Ставрополье. На опубликованном видеоролике танцовщицы во время выступления садились гостям праздника на голову и имитировали движения, производимые во время полового акта.

ЖЗЛ
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