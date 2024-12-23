«Изнанка»: мониторинговые ресурсы Украины заявили о якобы риске пуска «Орешника»

Мониторинговые ресурсы Украины заявили о якобы риске пуска баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом пишет Telegram-канал «Изнанка».

«Украинские мониторинговые ресурсы как один пишут об угрозе пуска "Орешника"», — заявили авторы канала.

В частности, в 18:59 по московскому времени 23 декабря в украинском Telegram-канале «monitor» появилось сообщение о воздушной тревоге на всей территории Украины из-за якобы пуска (БРСД). Украинцев предупредили о риске пуска ракеты и призвали оставаться в укрытиях. В 19:21 Военно-воздушные силы Украины официально объявили отбой тревоги в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил предложение президента России Владимира Путина провести дуэль западных ПРО с «Орешником». По его словам, высказывание Путина о технологической дуэли с Западом было ответом на утверждения об уязвимости гиперзвуковых ракет.